В четверг в Ленобласти ожидаются гололед и мокрый снег

Согласно прогнозу Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, погода в Ленинградской области 14 ноября будет преимущественно облачной. В дневное время возможны редкие просветы ясного неба.

В ночной период ожидается интенсивный дождь, днем осадки уменьшатся до небольшого дождя, иногда переходящего в мокрый снег. Ветер сохранится умеренным, направлением преимущественно западным. Ночные и утренние часы сопровождаются сильными порывами.

Температурный режим будет колебаться от 0 до +5 градусов. Местами ночью столбик термометра может опускаться до минус двух градусов. Вероятна опасность появления гололедицы на дорогах.

