Дожди и порывистый ветер ждут Петербург в четверг

Воздух прогреется до +7...+9 градусов.

В четверг, 13 ноября, Северная столица попадёт под влияние тёплой части мощного североатлантического циклона, чьё ядро ближе к полудню достигнет районов Кольского полуострова. Это приведёт к появлению облаков, осадков и усилению ветра, став заключительным аккордом текущего потепления. Об этом сообщили синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Воздух прогреется до +7...+9 градусов, в Ленобласти ожидается разброс температур от +5 до +10 градусов.

Юго-западный ветер усилится до 5-10 м/с. Давление резко понизится, опустившись до отметки 744 мм рт. ст., что значительно меньше средних показателей.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: Piter.TV