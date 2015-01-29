В субботу воздух в Ленобласти прогреется до +15 градусов

В Ленинградской области суббота, 14 марта, обещает быть солнечной и сухой, без существенных перемен в атмосферных условиях, сообщает ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ветер ожидается южного направления: вечером порывы достигнут 5-10 м/с, а днем усилится до 7-12 м/с.

Температурный диапазон ночи составит от +1 до +6 градусов Цельсия, днём столбик термометра поднимется до значений от +10 до +15 градусов.

Синоптики утверждают, что теплая погода сохранится на всём протяжении выходных, однако значимых температурных рекордов ожидать не стоит.

Ранее мы сообщили о том, что температура 13 марта в Петербурге достигла рекордных +8,4 градусов.

