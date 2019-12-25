Во вторник в Ленобласти прогнозируется до +26 градусов, существенных осадков не ожидается

Ветер северных и северо-восточных направлений составит 3–8 м/с ночью и усилится до 5–10 м/с в дневное время.

Согласно информации, опубликованной ФГБУ "Северо-Зпадное УГМС", завтра, 14 июля, в регионе ожидается переменная облачность. Существенных осадков не предвидится.

Температурный фон будет следующим: в ночные часы столбик термометра покажет от +12 до +17 градусов, а днем воздух прогреется до комфортных +21...+26 градусов.

Ветер северных и северо-восточных направлений составит 3–8 м/с ночью и усилится до 5–10 м/с в дневное время. Атмосферное давление в ночные часы будет слабо повышаться, а в течение дня останется стабильным.

Ранее мы сообщили о том, что в понедельник жара не отступит от Петербурга несмотря на кратковременные дожди.

Фото: Piter.TV; ФГБУ "Северо-Зпадное УГМС"