Во вторник в Ленобласти похолодает до -18 градусов

Во вторник, 13 января, в Ленинградской области ожидается облачная погода с рассеянными просветами. Вероятны снегопады разной интенсивности — от небольших до умеренных осадков. На дорогах велика вероятность образования гололедицы, поэтому водителям и пешеходам стоит проявить дополнительную осторожность.

Атмосферное давление начнет повышаться. Направления ветра будут северо-восточными, его сила будет варьироваться от умеренной до довольно ощутимой — порывы достигают 5-10 м/с.

Температурный фон продемонстрирует заметные колебания: ночью показания термометров опустятся до диапазона от -18 до -9 градусов, а днем воздух слегка потеплеет, поднимаясь до интервалов от -12 до -7 градусов.

Фото: Pxhere; ФГБУ "Северо-Западное УГМС"