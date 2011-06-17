В субботу в Ленобласти похолодает до -13 градусов

На трассах существует вероятность образования гололедицы.

В ближайшую субботу, 13 декабря, в Ленинградской области ожидается переменная облачность. Небольшие снежные осадки вероятны в восточных районах региона.

Ветер переменится в течение дня: днем преобладает умеренный северо-западный ветер со скоростью до 7-12 м/с, вечером ослабеет до 5-10 м/с и сменится северным направлением.

Температура воздуха будет колебаться в диапазоне от -13 до-3 градусов. На трассах существует вероятность образования гололедицы. Значительных изменений атмосферного давления не предвидится.

