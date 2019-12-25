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Жителей Ленобласти предупредили о кратковременных дождях в субботу
Вчера, 15:42
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Жителей Ленобласти предупредили о кратковременных дождях в субботу

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Температурный фон останется характерным для начала осени.

В субботу, 12 сентября, Ленинградская область окажется под влиянием облачной погоды с прояснениями. Синоптики предупреждают о возможности кратковременных дождей в отдельных районах региона.

Ветер будет дуть с запада и северо-запорта, сохраняя умеренную силу.

Температурный фон останется характерным для начала осени: в ночные часы воздух остынет до +8…+13 градусов, однако местами, особенно в низинах, столбики термометров могут опуститься до отметки +5 градусов.
Днем потеплеет до +12…+17 градусов.

Ранее мы сообщили о том, что в пятницу в Петербурге ожидаются похолодание и дожди.

Фото: Piter.TV

Теги: ленобласть, погода
Категории: Погода, Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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