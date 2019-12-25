В пятницу в Петербурге ожидаются похолодание и дожди

Столбики термометров покажут от +14 до +16 градусов.

Сегодня погоду в Северной столице будет определять тыловая часть циклона, центр которого смещается к Карелии. На территории региона прогнозируется переменная облачность с осадками в виде дождя на фоне продолжающегося снижения температуры. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Столбики термометров покажут от +14 до +16 градусов, а по Ленинградской области – от +11 до +17 градусов. Ожидается западный ветер со скоростью 4–9 м/с.

Атмосферное давление начнет расти, достигнув отметки 758 мм рт. ст., что немного ниже климатической нормы.

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Фото: Pxhere