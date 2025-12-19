Небольшой снег пройдет в Ленобласти в среду

Дневная температура будет колебаться в пределах от -11 до -6 градусов.

В среду, 11 февраля, над Ленинградской областью ожидается переменная облачность. Стоит ожидать незначительные снегопады в большинстве районов. Также существует вероятность образования гололеда на дорожном покрытии. Атмосферное давление начнет снижаться.

Ветер прогнозируется с юга, его скорость составит от 2 до 7 метров в секунду.

Ночью температура воздуха опустится до -13…-8 градусов Цельсия. В местах с проясненным небом возможны кратковременные понижения температуры до -20…-17 градусов. Дневная температура будет колебаться в пределах от -11 до -6 градусов.

Ранее мы сообщили о том, что во вторник Петербург окажется в полосе атмосферного фронта.

Фото: Pxhere; ФГБУ "Северо-Западное УГМС"