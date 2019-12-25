МЧС предупредило о сильных дождях в Ленобласти в предстоящий четверг

Ветер прогнозируется преимущественно южных направлений со скоростью от 5 до 10 м/с.

В Ленинградской области ожидается ухудшение погодных условий. В ФГБУ "Северо-Западное УГМС" сообщили, что в четверг, 10 сентября, регион окажется во власти облачной погоды.

Ночью пройдут небольшие и умеренные дожди, однако днем интенсивность осадков возрастет – местами ожидаются сильные ливни. Температурный фон останется комфортным для начала осени: ночью воздух прогреется до +11...+16 градусов, а днем столбик термометра покажет от +15 до +20 градусов. На юго-востоке области будет теплее всего – там температура может подняться до +23 градусов.

Ветер прогнозируется преимущественно южных направлений со скоростью от 5 до 10 м/с. Атмосферное давление существенно не изменится. Спасатели рекомендуют жителям региона учитывать эти условия при планировании поездок.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге установится по-летнему теплая погода с кратковременными дождями.

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