В Петербурге установится по-летнему теплая погода с кратковременными дождями

Воздух прогреется до +21…+23 городе в городе и от +19 до +24 градусов по области.

В среду, 9 сентября, погоду в Северной столице будет определять теплый сектор циклона. Синоптики прогнозируют переменную облачность и локальные осадки: днем пройдут кратковременные дожди, а вечером на юго-западе Ленинградской области они могут сопровождаться грозами. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Воздух прогреется до +21…+23 городе в городе и от +19 до +24 градусов по области. Это превышает средние многолетние значения для начала сентября на 4–5 градусов. Юго-восточный ветер усилится до 8 м/с.

Атмосферный фон продолжит снижаться: к вечеру давление опустится до 751 мм рт. ст., что ниже климатической нормы.

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Фото: Piter.TV