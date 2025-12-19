Во вторник в Ленобласти потеплеет до -5 градусов

Водителям и пешеходам рекомендовано соблюдать осторожность: на дорогах возможно появление гололедицы.

Во втоник, 10 февраля, в Ленинградской области ожидается переменная облачность с небольшими снежными осадками в большинстве районов. Вечером вероятность осадков увеличится, выпадет умеренный снег.

Водителям и пешеходам рекомендовано соблюдать осторожность: на дорогах возможно появление гололедицы. Прогнозируется незначительное понижение атмосферного давления. Ветер ожидается западного направления, его порывы составят от 3 до 8 м/с.

Ночью столбик термометра опустится до значений от −12 до −7 градусов Цельсия, в местах с ясным небом похолодание будет сильнее — от −19 до −14 градусов. Днем воздух прогреется до температур от −10 до −5 градусов.

Фото: Pxhere; ФГБУ "Северо-Западное УГМС"