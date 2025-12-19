Небольшой снег и рост температуры прогнозируются в Петербурге 9 февраля

Воздух прогреется до -5...-7 градусов.

Северо-западный тёплый атмосферный фронт сегодня начнёт влиять на погодные условия Петербурга. Небо затянут плотные облака, возможны небольшие осадки в виде снега, температура повысится, приблизившись к средним многолетним значениям. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Воздух прогреется до -5...-7 градусов, в Ленобласти ожидается диапазон от -5 до -10 градусов.

Западный ветер усилится до скорости 4-9 м/с. Давление продолжит снижаться, достигнув отметки около 757 мм рт. ст., что также ниже климатических норм.

Фото: Piter.TV