В Петербурге 8 апреля станет прохладнее

Осадков не ожидается.

После установленного накануне температурного рекорда в Петербурге становится немного прохладнее. Синоптики в ближайшие дни обещают и дождь, и солнце.

По данным ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", днём 8 апреля будет облачно, но преимущественно без осадков, в конце дня усилится ветер. Воздух прогреется максимум до +9..+11 градусов. Атмосферное давление будет повышаться. При этом в следующие дни ещё похолодает, а 10 апреля местами пройдет мокрый снег.

По прогнозу ведущего синоптика центра "Фобос" Михаила Леуса, 8 апреля влияние на погоду в Петербурге окажет гребень антициклона с запада. Ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с, столбик термометра поднимется до +10..+12 градусов.

Фото: Piter.TV