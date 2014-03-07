В понедельник 7 марта в Петербурге будет скользко и пройдет снег

Завтра может похолодать. Температура воздуха будет ниже климатической нормы.

В понедельник, 7 марта, в Петербурге пройдет кратковременный снег, на дорогах и тротуарах ожидается гололедица. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Синоптическую ситуацию накануне Международного женского дня будет определять тыловая, холодная часть циклона, уходящего на юго-восток. Температура воздух составит -1...-3 градуса. Порывы ветра северо-восточных направлений могут быть 5-10 м/с. Атмосферное давление будет постепенно расти и поднимется до 766 мм рт.ст.

Завтра осадков не будет, но станет холоднее. 8 марта температура окажется на 4-5 градусов ниже климатической нормы.

Фото: Piter.tv