Синоптик Шувалов назвал эту неделю в Петербурге "неделей ветра и дождей"

Если большую часть недели днём будет +15..+17 градусов, то в четверг уже +11..+13, а в пятницу при пронизывающем северном ветре только +7..+9 градусов.

Синоптик Александр Шувалов рассказал о погоде в Петербурге на предстоящей неделе со 2 по 8 октября.

Есть все основания назвать эту неделю неделей ветра и дождей, поскольку пути всех циклонов, как будто специально, будут проходить либо вблизи, либо прямо через Петербург. Александр Шувалов, синоптик

Настоящий шторм ждёт Петербург в среду, когда порывы ветра могут превысить 20 метров в секунду, а количество выпавших осадков приблизится к половине месячной нормы.

Если большую часть недели днём будет +15..+17 градусов, то в четверг уже +11..+13, а в пятницу при пронизывающем северном ветре только +7..+9 градусов.

Фото: Piter.tv