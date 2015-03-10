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Синоптик Шувалов назвал эту неделю в Петербурге "неделей ветра и дождей"
Сегодня, 11:56
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Синоптик Шувалов назвал эту неделю в Петербурге "неделей ветра и дождей"

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Если большую часть недели днём будет +15..+17 градусов, то в четверг уже +11..+13, а в пятницу при пронизывающем  северном ветре только +7..+9 градусов.

Синоптик Александр Шувалов рассказал о погоде в Петербурге на предстоящей неделе со 2 по 8 октября.

Есть все основания назвать эту неделю неделей ветра и дождей, поскольку пути всех циклонов, как будто специально, будут проходить либо вблизи, либо прямо через Петербург.

Александр Шувалов, синоптик

Настоящий шторм ждёт Петербург в среду, когда порывы ветра могут превысить 20 метров в секунду, а количество выпавших осадков приблизится к половине месячной нормы.

Если большую часть недели днём будет +15..+17 градусов, то в четверг уже +11..+13, а в пятницу при пронизывающем  северном ветре только +7..+9 градусов.

Фото: Piter.tv

Теги: октябрь, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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