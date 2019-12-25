  1. Главная
В Петербурге 27 ноября зафиксирована самая низкая температура с начала осени
Средняя суточная температура составила -3,1 градуса.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, что вчерашний день стал самым холодным с начала осени. Средняя суточная температура 27 ноября составила -3,1 градуса, ночью температура понижалась до -5 градусов. 

А 28 ноября в течение ночи температура перешла 0 градусов и продолжает повышаться, к концу дня достигнет +3 градусов. Ветер юго-западного направления усиливается, его порывы будут до 7-12 м/с, в прибрежных районах – до 15 м/с. Примерно с 15:00 начнется дождь. 

Впереди теплые выходные дни, да и предстоящая неделя тоже. О них еще расскажу. 

Александр Колесов, синоптик 

Сегодня объявлен "желтый" уровень опасности из-за ветра. 

Фото: Piter.TV 

Теги: ноябрь, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

