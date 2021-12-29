Из-за пожара в Рощино погибли три человека

Один из них скончался в карете скорой помощи.

Из-за пожара в квартире в Рощино 18 января погибли три человека, узнал Piter.TV.

Возгорание произошло в шесть часов вечера в квартире на первом этаже в доме №49 по улице Шалавина. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Ленобласти, горела обстановка квартиры на общей площади 5 кв. м. После ликвидации огня на месте были обнаружены два трупа. Погибшим было 56 и 65 лет. Одного человека удалось спасти из горящего помещения, однако во время транспортировки в Выборгскую больницу мужчина скончался в карете скорой помощи от полученных ожогов.

Для установления точной причины смерти тела направили в морг.

Фото: ВКонтакте / Рощино / Александр Косогорский