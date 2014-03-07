Коронавирус унес жизни ещё 43 человек в Петербурге

В городе выписаны по выздоровлению 1 411 человек.

Коронавирус унес жизни еще 43 человек в Петербурге. Такие данные сообщили в Едином координационном центре по борьбе с вирусом 8 марта.

За минувшие сутки в городе выявили еще 965 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит оперативный штаб. В городе выписаны по выздоровлению 1 411 человек.

В целом по России за сутки к утру 8 марта выявлено 10 253 новых инфицированных в 83 регионах. С начала пандемии число зараженных выросло до 4 333 029 случая, выписали по выздоровлению – 3 922 246, погибли 89 473 человека.

Фото: Piter.tv