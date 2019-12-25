Около ларька с шавермой на улице Турку погиб участник массовой драки

Накануне, 11 мая, в Купчино около ларька с шавермой произошла потасовка. В результате массовой драки погиб мужчина. Об этом сообщили на портале "Аргументы и факты Санкт-Петербург".
Участниками конфликта стали уроженцы Дагестана, Кабардино-Балкарии, Узбекистана, Новгородской области и петербуржцы. По версии полицейских, все они приняли наркотическое вещество, после чего устроили рукопашную.
Одному из участников конфликта резко стало плохо. Его доставили в больницу. у пациента диагностировали клиническую смерть. Спустя час он умер. Подробности уточняютсяю
Ранее на Piter.tv: петербуржца оштрафовали на 6 тыс. рублей из-за драки за кухонную тряпку.
Фото: Piter.tv
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