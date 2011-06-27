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В Ленобласти 36-летнего мужчину подозревают в непреднамеренном убийстве 71-летнего знакомого
Сегодня, 17:05
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти 36-летнего мужчину подозревают в непреднамеренном убийстве 71-летнего знакомого

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Следственными органами возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 111 УК РФ.

В Бокситогорском районе Ленобласти мужчина подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Подробности рассказали в пресс-службе СК по Ленинградской области.

В частном доме деревне Усадище Бокситогорского района Ленинградской области 18 октября было обнаружено тело 71-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. На голове и теле зафиксированы множественные повреждения.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По подозрению в совершении данного преступления задержан 36-летний знакомый потерпевшего.

Фото: Piter.tv

Теги: травмы, убийство
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Происшествия,

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