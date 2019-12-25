Петербуржцы совершили более 500 тыс. поездок по виртуальному "Подорожнику"

Виртуальный проездной билет пополнили свыше 12 тыс. раз.

По виртуальному "Подорожнику" в Петербурге совершили более 500 тыс. поездок. А приложение для оплаты проезда скачали свыше 24 тыс. раз, рассказали в городском комитете по транспорту 14 марта.

Виртуальный проездной билет пополнили более 12 тыс. раз, по нему совершено 39 тыс. поездок.

Мы очень рады, что наше приложение востребовано среди пассажиров и делает оплату проезда более простой и комфортной. После запуска официальной версии работа над приложением не останавливается: мы продолжаем его дорабатывать, чтобы в будущем стали доступны новые функции и расширились возможности оплаты виртуальным "Подорожником". Более того, мы открыты для обратной связи и готовы рассмотреть предложения по усовершенствованию приложения, ведь в первую очередь нам важно сделать его максимально удобным для пассажиров. Дмитрий Ваньчков, заместитель председателя комитета по транспорту Петербурга

Виртуальный "Подорожник" заработал 7 марта. Одно из главных его преимуществ – пополнение в онлайне без необходимости совершать дополнительные действия.

Фото: пресс-служба ГКУ "Организатор перевозок"