Виртуальная карта "Подорожник" заработала в петербургском транспорте

Электронная карта упростит оплату проезда для 5 млн пассажиров.

В Петербурге завершено тестирование виртуального "Подорожника". Теперь карта работает в общественном транспорте города, рассказали 7 марта в Смольном.

Электронная карта упростит оплату проезда для 5 млн пассажиров. Одно из главных преимуществ – пополнение в онлайне без необходимости совершать дополнительные действия.

Приложение разработано для удобства и экономии времени пользователей. С его помощью можно приобрести все виды билетов, включая месячные проездные для метро и наземного транспорта, 90-минутные или суточные. В дальнейшем добавим к этому списку льготные билеты. Александр Беглов, губернатор Петербурга

В тестировании поучаствовали 25 тыс. человек. Скачать виртуальный "Подорожник" получится в официальных магазинах приложений для мобильных устройств. Подробная инструкция для установки – в видео от вице-губернатора Кирилла Полякова.

Ранее на Piter.TV: петербургские депутаты предложили разрешить заряжать смартфоны в вагонах метро.

Видео: Telegram / Кирилл Поляков

Фото: пресс-служба ГКУ "Организатор перевозок"