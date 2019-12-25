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Поезд сбил женщину под Петербургом. Она погибла
Сегодня, 10:45
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Поезд сбил женщину под Петербургом. Она погибла

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Причиной трагедии стал переход железнодорожных путей в неположенном месте.

Следователи устанавливают обстоятельства смертельного травмирования человека на путях в Ленобласти. Об этом рассказали в Западном МСУТ СК РФ. 

В Выборгском районе на 59-м километре перегона станций "Красный Сокол — Бородинское" поезд наехал на женщину. Пострадавшая погибла от полученных травм. 

Причиной трагедии стал переход железнодорожных путей в неположенном месте. Опрошены очевидцы и назначены необходимые экспертизы, устанавливаются все обстоятельства, причины и условия произошедшего.

Ранее на Piter.TV: на станции Ручьи электричка сбила 20-летнего молодого человека в наушниках. 

Фото: Piter.TV 

Теги: ленобласть, происшествие с поездом
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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