Поезд Деда Мороза увидят жители более 130 российских городов

Уже 22 октября из Великого Устюга Дед Мороз отправится в путешествие на поезде, подготовленном для него РЖД. Это празднично оформленная передвижная резиденция. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.
В составе передвижной резиденции паровоз и 19 вагонов, включая:салон-приемную, вагон "Сказочная деревня" для игр, вагон-сцену, вагоны-рестораны,вагон-лавку.
Поезд проедет более 33 тыс. километров. Его маршрут пройдет через более чем 130 городов БАМа, Транссиба, Центральной России и Севера. Во время стоянок поезда посетителей вокзалов ждет развлекательная праздничная программа с участием артистов и аниматоров.
Для обладателей билетов запланирована отдельная программа, включающая встречу с Дедом Морозом в поезде, чаепитие и подарки.
Также в октябре между Петербургом и Москвой запустят дополнительные поезда.
Фото: пресс-служба РЖД
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