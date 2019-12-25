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Поезд Деда Мороза увидят жители более 130 российских городов
Сегодня, 8:39
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Поезд Деда Мороза увидят жители более 130 российских городов

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Поезд проедет более 33 тыс. километров.

Уже 22 октября из Великого Устюга Дед Мороз отправится в путешествие на поезде, подготовленном для него РЖД. Это празднично оформленная передвижная резиденция. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

В составе передвижной резиденции паровоз и 19 вагонов, включая:салон-приемную, вагон "Сказочная деревня" для игр, вагон-сцену, вагоны-рестораны,вагон-лавку.

Поезд проедет более 33 тыс. километров. Его маршрут пройдет через более чем 130 городов БАМа, Транссиба, Центральной России и Севера. Во время стоянок поезда посетителей вокзалов ждет развлекательная праздничная программа с участием артистов и аниматоров. 

Для обладателей билетов запланирована отдельная программа, включающая встречу с Дедом Морозом в поезде, чаепитие и подарки.

Также в октябре между Петербургом и Москвой запустят дополнительные поезда.

Фото: пресс-служба РЖД

Теги: дед мороз, поезд, ржд
Категории: Лента новостей, Новости России,

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