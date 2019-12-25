  1. Главная
В Пушкине рецидивист поджег Mercedes за 2,5 млн рублей
Сегодня, 10:59
Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ.

Правоохранители задержали в Пушкине подозреваемого в поджоге иномарки. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

В полицию 13 февраля поступила информация о том, что во дворе дома по улице Вячеслава Шишкова горит автомобиль Mercedes-Benz. Причиненный ущерб оценили в 2,5 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ. 

Накануне на 2-й Никитской улице по подозрению поймали 51-летнего рецидивиста, совершившего поджог из хулиганских побуждений. Расследование продолжается. 

Ранее на Piter.TV: перед судом предстанет поджигатель автомобиля в Пушкине. 

Фото: Piter.TV 

