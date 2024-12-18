  1. Главная
Сегодня, 8:43
В Петергофе мужчина поджег покрышки и разбросал их по жилому дому

Возгорание вовремя ликвидировали, также проводилась эвакуация жильцов.

В Петергофе задержали 39-летнего подозреваемого в покушении на убийство, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, пп. "а", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по Петербургу. 

Предварительно, накануне злоумышленник, находясь в доме по Ботанической улице, поджег покрышки в лифте и на шестом и 12-м этажах. Возгорание вовремя ликвидировали, также проводилась эвакуация жильцов. В результате никто не пострадал. 

В настоящее время проводятся экспертизы, решается вопрос об избрании меры пресечения. 

Ранее мы рассказывали о том, что девушка пыталась поджечь здание МВД по указке мошенников во Фрунзенском районе. 

Видео: пресс-служба СК РФ 

