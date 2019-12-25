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Росгвардейцы задержали петербуржца, который поджег товары в гипермаркете
Сегодня, 16:31
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Росгвардейцы задержали петербуржца, который поджег товары в гипермаркете

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Посетитель с помощью зажигалки поджег два детских автомобильных кресла.

Сотрудники отдела вневедомственной охраны по Адмиралтейскому району Петербурга 12 сентября в 00:21 задержали мужчину, который из хулиганских побуждений повредил товары, продававшиеся в гипермаркете на набережной Обводного канала. Об этом сообщила пресс-служба УВО.

Работники магазина по камерам увидели, что посетитель с помощью зажигалки поджег два детских автомобильных кресла, выставленных на продажу в одном из торговых залов.

Персонал сразу же воспользовался кнопкой тревожной сигнализации, после чего на место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Росгвардии и задержали мужчину. Сумма ущерба составила 8500 рублей. 

На выходных росгвардейцы оказали доврачебную помощь мужчине у "Газпром Арены".

Фото: пресс-служба УВО

Теги: поджог, росгвардия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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