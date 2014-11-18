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На территории Петроградского района подожгли 25 мусорных контейнеров
Сегодня, 11:57
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На территории Петроградского района подожгли 25 мусорных контейнеров

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Материальный ущерб оценен в 292,5 тыс. рублей.

Полиция Петроградского района разыскивает злоумышленников, которые совершили поджоги мусорных контейнеров. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

К правоохранителям накануне обратился 44-летний представитель организации по вывозу бытовых отходов. По словам мужчины, неизвестные подожгли 25 пластиковых контейнеров для сбора твердых бытовых отходов. Материальный ущерб оценен в 292,5 тыс. рублей. 

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее мы сообщили о том, что неизвестные подожгли частный медцентр на улице Стасовой. Огонь локализовали сотрудники пожарной охраны. 

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер) 

Теги: петроградский район, поджог
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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