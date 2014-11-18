На территории Петроградского района подожгли 25 мусорных контейнеров

Материальный ущерб оценен в 292,5 тыс. рублей.

Полиция Петроградского района разыскивает злоумышленников, которые совершили поджоги мусорных контейнеров. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

К правоохранителям накануне обратился 44-летний представитель организации по вывозу бытовых отходов. По словам мужчины, неизвестные подожгли 25 пластиковых контейнеров для сбора твердых бытовых отходов. Материальный ущерб оценен в 292,5 тыс. рублей.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что неизвестные подожгли частный медцентр на улице Стасовой. Огонь локализовали сотрудники пожарной охраны.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)