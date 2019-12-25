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Подросток поджег фитнес-центр на улице Володарского в Гатчине
Сегодня, 14:47
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Подросток поджег фитнес-центр на улице Володарского в Гатчине

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По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Полицейские задержали подростка за поджог фитнес-центра в Гатчине. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Вечером 24 июня правоохранителям поступила информация о том, что кто-то намеренно поджег фитнес-клуб на улице Володарского. Пострадавших не было, как и открытого горения. 

По подозрению в совершении этого преступления поймали 15-летнего юношу, он не смог внятно объяснить свои действия. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Задержанного передали в следственные органы для проведения процессуальных действий. 

Ранее мы рассказывали о том, что подросток поджег автомобиль в центре Петербурга. 

Фото: Piter.TV 

Теги: гатчина, хулиганство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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