Подросток поджег фитнес-центр на улице Володарского в Гатчине

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Полицейские задержали подростка за поджог фитнес-центра в Гатчине. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 24 июня правоохранителям поступила информация о том, что кто-то намеренно поджег фитнес-клуб на улице Володарского. Пострадавших не было, как и открытого горения.

По подозрению в совершении этого преступления поймали 15-летнего юношу, он не смог внятно объяснить свои действия. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Задержанного передали в следственные органы для проведения процессуальных действий.

Ранее мы рассказывали о том, что подросток поджег автомобиль в центре Петербурга.

Фото: Piter.TV