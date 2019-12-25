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Полицейские задержали в Гатчине подозреваемую в попытке поджога авто
Сегодня, 9:40
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Полицейские задержали в Гатчине подозреваемую в попытке поджога авто

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По предварительным данным, мотивом ее поступка стал давний конфликт с владельцем машины.

В Гатчине полиция задержала подозреваемую в попытке поджога автомобиля, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Вечером 8 октября правоохранителям поступила информация о том, что около дома 2 по улице Красных Военлетов задержана женщина, которая пыталась поджечь машину на стоянке. Произошло возгорание пластикового козырька на правой передней двери иномарки Suzuki 2003 года выпуска, принадлежащей 51-летнему мужчине. 

Поджигательницей оказалась 40-летняя местная жительница. По предварительным данным, мотивом ее поступка стал давний конфликт с владельцем машины. Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ (покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества). Женщину поместили в изолятор. 

Ранее житель Краснодарского края поджег и обокрал автомобиль петербуржца. 

Фото: Piter.TV 

Теги: гатчина, поджог автомобиля
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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