Полицейские задержали в Гатчине подозреваемую в попытке поджога авто

По предварительным данным, мотивом ее поступка стал давний конфликт с владельцем машины.

В Гатчине полиция задержала подозреваемую в попытке поджога автомобиля, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 8 октября правоохранителям поступила информация о том, что около дома 2 по улице Красных Военлетов задержана женщина, которая пыталась поджечь машину на стоянке. Произошло возгорание пластикового козырька на правой передней двери иномарки Suzuki 2003 года выпуска, принадлежащей 51-летнему мужчине.

Поджигательницей оказалась 40-летняя местная жительница. По предварительным данным, мотивом ее поступка стал давний конфликт с владельцем машины. Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ (покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества). Женщину поместили в изолятор.

Ранее житель Краснодарского края поджег и обокрал автомобиль петербуржца.

Фото: Piter.TV