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В Петербурге мужчина поджег свой паспорт и прикурил от него
Сегодня, 10:58
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В Петербурге мужчина поджег свой паспорт и прикурил от него

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Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Житель Московского района Петербурга поджег свой паспорт РФ, чтобы прикурить от него. Фото с этим действием он выложил в интернет. 

По данным АН "Оперативное прикрытие", полицейские нашли аккаунт 33-летнего злоумышленника во "ВКонтакте" 26 июня, там и был кадр. В левой руке мужчина держал горевший документ и прикуривал сигарету. 

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Аккаунт в социальной сети уже удалили. 

Ранее мы рассказывали о том, что девушка, которая сожгла паспорт, отправлена в СИЗО на два месяца в Петербурге. Ей вменяют ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство) и ст. 329 УК РФ (надругательство над флагом или гербом РФ). 

Фото: Piter.TV

Теги: московский район, паспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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