В Петербурге мужчина поджег свой паспорт и прикурил от него

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Житель Московского района Петербурга поджег свой паспорт РФ, чтобы прикурить от него. Фото с этим действием он выложил в интернет.

По данным АН "Оперативное прикрытие", полицейские нашли аккаунт 33-летнего злоумышленника во "ВКонтакте" 26 июня, там и был кадр. В левой руке мужчина держал горевший документ и прикуривал сигарету.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Аккаунт в социальной сети уже удалили.

Ранее мы рассказывали о том, что девушка, которая сожгла паспорт, отправлена в СИЗО на два месяца в Петербурге. Ей вменяют ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство) и ст. 329 УК РФ (надругательство над флагом или гербом РФ).

Фото: Piter.TV