Сегодня, 14:45
В поселке Красная Заря подтоплены три участка

Причиной случившегося стал засор сливной трубы искусственного водоема.

В поселке Красная Заря во Всеволожском районе Ленобласти произошло подтопление трех приусадебных участков. Об этом сообщили в МЧС России. 

Уровень воды составил до 30 сантиметров, на месте работают представители  администрации района. Причиной случившегося стал засор сливной трубы искусственного водоема. Жители домов отказались от помощи. Проводится проверка. 

Фото: пресс-служба МЧС России 

Ранее мы рассказывали о том, что потоки воды разлились по Институтскому проспекту в Петербурге. 

Видео: Аварийно-спасательная служба Ленобласти 

Теги: ленобласть, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

