В поселке Красная Заря подтоплены три участка

В поселке Красная Заря во Всеволожском районе Ленобласти произошло подтопление трех приусадебных участков. Об этом сообщили в МЧС России.
Уровень воды составил до 30 сантиметров, на месте работают представители администрации района. Причиной случившегося стал засор сливной трубы искусственного водоема. Жители домов отказались от помощи. Проводится проверка.
Фото: пресс-служба МЧС России
Видео: Аварийно-спасательная служба Ленобласти
