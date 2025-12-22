В поселке Красная Заря подтоплены три участка

Причиной случившегося стал засор сливной трубы искусственного водоема.

В поселке Красная Заря во Всеволожском районе Ленобласти произошло подтопление трех приусадебных участков. Об этом сообщили в МЧС России.

Уровень воды составил до 30 сантиметров, на месте работают представители администрации района. Причиной случившегося стал засор сливной трубы искусственного водоема. Жители домов отказались от помощи. Проводится проверка.

Фото: пресс-служба МЧС России

Видео: Аварийно-спасательная служба Ленобласти