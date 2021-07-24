В Красном Селе достроена новая подстанция скорой помощи

Работа организована в круглосуточном режиме — в наибольшую смену дежурить смогут до 45 специалистов.

В Красном Селе завершено строительство новой подстанции скорой помощи на улице Рябчикова. Здание площадью почти 1,4 тысячи квадратных метров готово принять первых сотрудников и автомобили. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Подстанция построена по современным стандартам: здесь есть просторный диспетчерский центр, гараж на семь машин, комнаты отдыха, учебный класс и бытовые помещения. Работа организована в круглосуточном режиме — в наибольшую смену дежурить смогут до 45 специалистов.

Мощность объекта рассчитана на 28 тысяч выездов в год, что позволит значительно улучшить оперативность медицинской помощи в Красносельском районе.

Фото: портал "Строительный Петербург"