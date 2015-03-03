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14-летний подросток из Кронштадта отравился самогоном
Сегодня, 9:11
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

14-летний подросток из Кронштадта отравился самогоном

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Он находится в тяжелом состоянии.

Подросток из Кронштадта оказался в больнице имени Филатова с отравлением самодельным алкогольным напитком. Об этом рассказало АН "Оперативное прикрытие".

Вечером 30 октября 14-летний восьмиклассник из Кронштадта был доставлен в стационар с острым отравлением этанолом, в тяжелом состоянии. Скорая забрала его со спортивной площадки на проспекте Ленина с бутылкой самогона. 

Подросток воспитывается в благополучной семье, на учете не состоит.

Ранее в Петербурге восьмиклассница отравилась таблетками для похудения.

Фото: Piter.tv

Теги: алкоголь, отравление, самогон
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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