14-летний подросток из Кронштадта отравился самогоном

Он находится в тяжелом состоянии.

Подросток из Кронштадта оказался в больнице имени Филатова с отравлением самодельным алкогольным напитком. Об этом рассказало АН "Оперативное прикрытие".

Вечером 30 октября 14-летний восьмиклассник из Кронштадта был доставлен в стационар с острым отравлением этанолом, в тяжелом состоянии. Скорая забрала его со спортивной площадки на проспекте Ленина с бутылкой самогона.

Подросток воспитывается в благополучной семье, на учете не состоит.

Ранее в Петербурге восьмиклассница отравилась таблетками для похудения.

Фото: Piter.tv