В Парголово трое подростков отравились неизвестными таблетками

По предварительной информации, препарат подростки приняли по предложению 15-летнего юноши.

Трое школьников отравились неизвестными медикаментами в поселке Парголово. Детей госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом сообщили "Невские Новости".

По предварительной информации, препарат подростки приняли по предложению 15-летнего юноши. В его квартире все трое были найдены в бессознательном состоянии. Перед происшествием школьники успели позвонить своим друзьям. Испуганные дети сообщили своим родителям, которые и вызвали врачей.

Мальчик пришел в сознание, но не смог ничего объяснить. Обе девочки не приходили в себя по пути в больницу. Юноша состоит на учете в органах по делам несовершеннолетних за аналогичный инцидент, а также уход из дома. Выясняются все подробности произошедшего.

В Колпино в прошлом месяце малыш отравился растворителем.

Фото: Piter.tv