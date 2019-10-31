  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В поселке Дубровка во время взрыва бытового газа пострадал подросток
Сегодня, 11:47
109
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В поселке Дубровка во время взрыва бытового газа пострадал подросток

0 0

Полицией и следственными органами проводится проверка, в том числе по факту нахождения в квартире посторонних лиц.

Появились подробности о взрыве, который произошел утром 23 июня в поселке Дубровка Всеволожского района. Детали в своем Telegram-канале поделился губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. 

По предварительной информации, в поселке Дубровка в пятиэтажном жилом доме произошел взрыв бытового газа. Квартира не эксплуатировалась, повреждены две межквартирные перегородки, целостность межэтажных перекрытий не нарушена.

Один из двоих находившихся в квартире подростков госпитализирован. Полицией и следственными органами проводится проверка, в том числе по факту нахождения в квартире посторонних лиц.

Фото: Telegram / Александр ДроZденко

Теги: взрыв газа, дубровка
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии