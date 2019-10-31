В поселке Дубровка во время взрыва бытового газа пострадал подросток

Полицией и следственными органами проводится проверка, в том числе по факту нахождения в квартире посторонних лиц.

Появились подробности о взрыве, который произошел утром 23 июня в поселке Дубровка Всеволожского района. Детали в своем Telegram-канале поделился губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

По предварительной информации, в поселке Дубровка в пятиэтажном жилом доме произошел взрыв бытового газа. Квартира не эксплуатировалась, повреждены две межквартирные перегородки, целостность межэтажных перекрытий не нарушена.

Один из двоих находившихся в квартире подростков госпитализирован. Полицией и следственными органами проводится проверка, в том числе по факту нахождения в квартире посторонних лиц.

Фото: Telegram / Александр ДроZденко