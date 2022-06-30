Проводится проверка по факту ДТП с участием полицейского автомобиля на Московском проспекте

В результате ДТП сотрудник полиции в состоянии легкой степени тяжести и его пассажир-полицейский в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в больницу.

Проводится проверка по факту ДТП с участием полицейского автомобиля, в котором пострадали двое сотрудников полиции. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Утром 30 июня сотрудник ППС, управляя служебным автомобилем Hyundai, двигаясь по Загородному проспекту (от улицы Бронницкой в сторону Московского проспекта), выехал на перекресток с Московским проспектом на запрещающий сигнал светофора с включенным проблесковым маяком и звуковым сигналом. На перекрестке он столкнулся с Mitsubishi под управлением 22-летнего местного жителя, двигавшегося по Московскому проспекту в сторону набережной реки Фонтанки.

В результате ДТП сотрудник полиции в состоянии легкой степени тяжести и его пассажир-полицейский в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в больницу. Водитель второй иномарки не пострадал. Служебный автомобиль имеет повреждения. По факту ДТП назначена служебная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Ренат Сулеев)

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб