В аварии на Московском проспекте пострадал полицейский

Правоохранитель госпитализирован с переломом ноги.

По предварительным данным, в ходе аварии на перекрёстке Московского и Загородного проспектов пострадал сотрудник полиции. Об этом сообщила "Фонтанка".

По информации издания, полицейского доставили в больницу - у него сломана нога.

Напомним, что ДТП у метро "Технологический институт" произошло утром 30 июня. Как рассказали свидетели произошедшего, иномарка "Митсубиши" столкнулась с патрульным автомобилем и вылетела в столб. На месте образовалась пробка.

Ранее мы сообщили о том, что грузовик снес знак и съехал в кювет на Мурманском шоссе.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург