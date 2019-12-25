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В аварии на Московском проспекте пострадал полицейский
Сегодня, 10:41
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В аварии на Московском проспекте пострадал полицейский

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Правоохранитель госпитализирован с переломом ноги.

По предварительным данным, в ходе аварии на перекрёстке Московского и Загородного проспектов пострадал сотрудник полиции. Об этом сообщила "Фонтанка".

По информации издания, полицейского доставили в больницу - у него сломана нога.

Напомним, что ДТП у метро "Технологический институт" произошло утром 30 июня. Как рассказали свидетели произошедшего, иномарка "Митсубиши" столкнулась с патрульным автомобилем и вылетела в столб. На месте образовалась пробка.

Ранее мы сообщили о том, что грузовик снес знак и съехал в кювет на Мурманском шоссе.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: дтп, московский проспект, полицейский, санкт-петербург
Категории: Происшествия, Лента новостей, ДТП, Новости СПб,

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