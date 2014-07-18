В СК раскрыли подробности о создателях детского порно в Петербурге

Организуются мероприятия по установлению всех подробностей произошедшего преступления, включая выявление возможных других эпизодов преступной активности указанных лиц.

В Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали двоих мужчин, обвиняемых в преступных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Соответствующую информацию распространила пресс-служба регионального управления СК РФ.

Подозрение основывается на уголовном деле, возбужденном по двум статьям УК РФ: изготовление и распространение порнографических изображений с участием несовершеннолетних, а также использование ребёнка для съёмок аналогичных материалов.

Предварительным следствием установлено, что подозреваемые организовали фотографирование несовершеннолетнего пострадавшего, а один из них разместил снимки на своей личной страничке в социальной сети, сохранив контент вплоть до момента задержания. Ранее второй участник преступлений аналогичным образом создавал фотографии эротического характера с участием другого ребёнка и выставлял их публично в социальных сетях.

По месту проживания обоих фигурантов следствия произведены обыски, в ходе которых были найдены мобильные телефоны и накопители цифровых данных. Оба задержанных находятся под следствием, определяется мера ограничения свободы.

Организуются мероприятия по установлению всех подробностей произошедшего преступления, включая выявление возможных других эпизодов преступной активности указанных лиц.

Ранее мы сообщили о том, что полиция Петербурга пресекла изготовление порнографии с детьми в возрасте от одного до двух лет

Фото: Piter.TV