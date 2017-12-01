Двухлетнюю девочку одну оставил на детской площадке пьяный сожитель матери

Сам он пошел домой спать, и не вспомнил, где оставил девочку.

В Петербурге сотрудники уголовного розыска нашли пропавшую накануне двухлетнюю девочку. Пресс-служба МВД сообщила подробности инцидента.

Вечером 21 августа в полицию Красногвардейского района поступило сообщение о пропаже двухлетней Евы. Как установили полицейские, ребенок находился с сожителем матери. Женщина в этот день находилась в больнице на плановой операции. Мужчина из-за сильного алкогольного опьянения не смог пояснить полицейским, где забыл девочку. На розыск ребёнка были ориентированы все наружные наряды полиции.

В результате просмотра записей с камер видеонаблюдения сотрудники уголовного розыска установили предполагаемое место нахождении ребёнка – станция техобслуживания на улице Стасовой, дом 14. Сегодня около 10:00 оперативники пришли по указанному адресу и обнаружили девочку целой и невредимой. Её уже передали матери.

Как выяснилось, пьяный сожитель оставил ребёнка на детской площадке во дворе дома 2 по улице Стасовой, а сам ушел домой спать. Около 17.30 знакомый семьи увидел девочку одну и привел её на станцию СТО, где подрабатывает сторожем.

Фото и видео: МВД