Пропавшая двухлетняя девочка нашлась в Петербурге

Об обстоятельствах произошедшего пока ничего не известно.

Добровольцы отыскали двухлетнюю девочку, которая исчезла в воскресенье, 20 августа. Об этом сообщили представители отряда "ЛизаАлерт".

Изначально с заявлением о пропаже девочки к полиции Красногвардейского района заявила её мать. Женщина оставила ребёнка с сожителем, а сама отправилась в больницу. Последний раз малышку видели на проспекте Маршала Блюхера.

Помимо волонтёров, в поисках участвовали полицейские, ГИБДД, сотрудники Росгвардии. Добровольцы поблагодарили представителей ведомств за слаженную работу. Об обстоятельствах произошедшего пока ничего не известно.

Ранее мы сообщили о том, что успешно завершены поиски 14-летнего подростка в Петербурге благодаря совместным усилиям волонтеров и полиции.

Фото: ВКонтакте / Поисковой отряд "ЛизаАлерт" Питер