Стало известно, что женщину в Московском районе Петербурга похитил бывший возлюбленный

Сейчас он и его приятель задержаны в рамках уголовного дела о похищении человека.

Стали известны подробности похищения женщины в Московском районе Петербурга. Об этом сообщила региональная пресс-служба МВД.

Вечером 22 мая в полицию обратились очевидцы, которые видели, как мимо дома 5/4 по Дунайскому проспекту проехал автомобиль "ВАЗ 21140", из которого доносились женские крики о помощи. Полицейскими был незамедлительно введен план "Перехват".

Спустя полчаса у дома 41 по Пулковскому шоссе автомобиль был остановлен нарядом ГИБДД. В салоне находились двое граждан одной из стран ближнего зарубежья (25 и 30 лет), и их пленница – 29-летняя жительница Московского района. Все трое были доставлены в отдел полиции для разбирательства. Было установлено, что женщина раньше жила вместе с 25-летним мигрантом, но некоторое время назад они расстались. Попытки возобновить отношения она игнорировала. Поэтому бывший возлюбленный вместе со своим соотечественником у дома 7 по Дунайскому проспекту силой посадили в автомобиль потерпевшую и увезли.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека).

Фото: Piter.TV