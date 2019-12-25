Почти половина петербуржцев находится в поиске подработки

Что касается противоположной тенденции, то количество петербуржцев, которые не собираются искать дополнительную работу, сократилось.

Специалисты hh.ru провели исследование, которое показало, что почти половина жителей Санкт-Петербурга планирует заняться дополнительным заработком наряду с основной работой. Опрос проводился в начале 2025 года.

По результатам исследования, 47% респондентов заявили, что планируют в ближайшее время приступить к поиску дополнительного дохода. Данный показатель увеличился по сравнению с четвертым кварталом предыдущего года, когда аналогичный ответ дали 44% опрошенных.

Таким образом, доля желающих обзавестись второй занятостью постепенно увеличивается: за последние полгода процент желающих заработать больше вырос на 3 пункта.

Что касается противоположной тенденции, то количество петербуржцев, которые не собираются искать дополнительную работу, сократилось: если в конце 2024-го таких было 45%, то в настоящее время доля противников дополнительной занятости опустилась до 41%.

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