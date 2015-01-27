Следователи Ленобласти предупредили о подозрительных предметах, которые маскируют под бытовые объекты

Если вы нашли такой предмет, не поднимайте, не трогайте и не открывайте его.

В СУ СК РФ по Ленобласти 14 ноября рассказали о том, что в последнее время в России фиксируются случаи обнаружения подозрительных предметов, замаскированных под бытовые объекты: купюры, игрушки, флешки, брелки и коробки. Они могут быть опасными.

Если вы нашли такой предмет, не поднимайте, не трогайте и не открывайте его. Уведите всех на безопасное расстояние и позвоните в 112. Рекомендуется описать объект и дождаться специалистов, не приближаясь.

Объясните детям четко и спокойно: "Если ты видишь что-то необычное – игрушку, купюру, флешку – не бери, не трогай. Позови взрослого. Скажи, где это лежит. Это не страшно – это правильно". Пресс-служба СК РФ

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти