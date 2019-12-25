Десятиклассника подозревают в поджоге автомобиля и электросамоката на Народной улице

Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога).

Полицией Всеволожского района задержан 16-летний подозреваемый в поджоге автомобиля и электросамоката на Народной улице. Об этом сообщили в МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 5 августа района поступило сообщение о возгорании каршеринга Chery Tiggo 7 Pro и кикшерингового самоката у дома 1 по Народной улице. Оба транспортных средства выгорели полностью. Материальный ущерб превысил 1,3 миллиона рублей.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога).

У дома 14 по Железнодорожной улице в посёлке Кузьмоловский по подозрению в поджоге 18 августа был задержан 16-летний гражданин Узбекистана, обучающийся в 10 классе.

Фото: Piter.tv