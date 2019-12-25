Цены на продукты в Петербурге продолжили расти в июне

Наибольший рост цен отмечен в молочной продукции.

Согласно данным Петростата, опубликованным 21 июля, продовольственные товары в Санкт-Петербурге за июнь подорожали в среднем на 0,33%. С начала года рост цен на продукты питания составил 4,3%.

Наибольший рост цен отмечен в молочной продукции (+1,44%), кондитерских изделиях (+1,08%), мясе и птице (+1,04%), а также хлебобулочных изделиях (+1,03%). В то же время снизились цены на сахар (-1,6%), масло и жиры (-1,3%), свежие фрукты и овощи (-0,8%).

В категории непродовольственных товаров зафиксирован незначительный рост цен на 0,05% по сравнению с маем. При этом с начала года наблюдается общее снижение на 0,07%. Наибольший рост отмечен в строительных материалах (+1,6%) и табачных изделиях (+1%).

Сфера услуг показала рост на 0,05% в июне и на 7,08% с начала года. Подорожали бытовые услуги (+0,9%) и зарубежные туры (+0,4%), тогда как санаторно-оздоровительные услуги подешевели на 1,6%, а стоимость проезда в общественном транспорте снизилась на 1,5%.

Фото: Piter.tv