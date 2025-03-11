Полицейские Красноярского края раскрыли дело о подкупе при поставке СИЗ у компании из Петербурга

Взятки предназначались за обеспечение побед в конкурсах на поставку респираторов.

Второе управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия завершило расследование в отношении высокопоставленного сотрудника группы компаний РУСАЛ. Ему предъявлены обвинения по части 8 статьи 204 УК РФ (получение незаконным путем денежных средств в особо крупных размерах лицом, занимающим руководящие должности в организации).

Установлено, что с августа 2021 года по декабрь 2023 года обвиняемый незаконно получал денежные средства от начальника отдела продаж петербургской компании, специализирующейся на производстве текстиля, действующего в интересах своей фирмы. Взятки предназначались за обеспечение побед в конкурсах на поставку респираторов. Размер незаконного вознаграждения составлял 2% от стоимости поставленных товаров.

Общий размер полученных незаконным путем средств за этот период составил около 4 миллионов рублей. Уголовное дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения и дальнейшего рассмотрения судом.

Видео: Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия