Для птиц "Царского Села" заготовили 700 килограммов семечек

На территории Государственного музея-заповедника "Царское Село" стартовал сезон подкормки птиц. Для пернатых заготовили 700 килограммов семечек.

Сотрудники парковых служб наполняют кормушки ежедневно. Всего в парках установлено 60 "птичьих столовых". Кормушки вкапывают в землю, чтобы не повредить ветки и не нанести раны зеленым насаждениям. Одна из самых эффектных расположена рядом с главным входом в Екатерининский парк, ее сделали по аналогии из каталогов XVIII века про "садовые затеи".

В парках зимуют 25 видов пернатых, их также угощают и посетители. В установленные кормушки рекомендуется класть семена подсолнечника, арбуза или дыни, синицы любят несоленое сало.

Фото: пресс-служба ГМЗ "Царское Село"