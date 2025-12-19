Зимняя подкормка диких оленей началась в Кургальском заказнике

Именно здесь проживают уникальные для Ленинградской области популяции благородного и пятнистого оленя, переселённые сюда еще в 60-ые годы XX века.

Администрация Ленинградской области сообщила, что с приходом зимних холодов стартовала программа зимней подкормки диких оленей в Кургальском заказнике.

Сотрудники природоохранных организаций совместно с представителями Охотнадзора и Государственной ветеринарной службы помогают животным пережить зимний сезон, когда добыча пищи становится затруднительной. Специально оборудованные площадки обеспечены сеном, зерновыми культурами и необходимыми минеральными солевыми добавками.

Именно здесьпроживают уникальные для Ленинградской области популяции благородного и пятнистого оленя, переселённые сюда еще в 60-ые годы XX века. Благодаря предпринятым усилиям по сохранению вида, численность животных стабильно поддерживается на оптимальном уровне.

Фото: Правительство Ленобласти